Pülümür’de geleneksel yöntemlerle çıkarılan kaya tuzu büyük rağbet görüyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Balpayam köyünde geleneksel yöntemle üretilen kaya tuzu, büyük rağbet görüyor.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Ağa Tuzlasında yüz yıllardır geleneksel yöntemlerle kaya tuzu üretiliyor. Yeraltındaki kaya tuzu kaynağına tatlı suyun geçmesi sonucu iyon haline gelen tuzlar, ardından biriktirme havuzlarına akıtılıyor. Tuzlar, burada dinlendirildikten sonra küçük kristalize havuzlara geçiyor. Bu havuzlarda biriken tuz, 5-6 günde bir çekiliyor. Doğal kaynaklı tuzlar, ardından paketlenerek satışa sunuluyor. Büyük rağbet gören tuzlar, aynı zamanda yöre halkının geçim kaynağı arasında bulunuyor.

17 yıldır tuzla işletmeciliği yapan Mehmet Zeki Tosun, "Şu anda Pülümür ilçesi Balpayam köyünde Ağa Tuzlasındayız. Ağa Tuzlası doğal kaynak tuzudur. Burada, suyu sekiz metre tuzlu su olarak çekiyor, biriktirme havuzunu veriyor, biriktirme havuzundan dinlendikten sonra kristalize gönderiliyor. 23 bome derecesinde tuz üretilmektedir. Tarım İl Müdürlüğünde, Almanya, İsviçre’de tahlillerini yaptık. Şimdi Türkiye’de ve dünyada deniz tuzu, kaya tuzu, göl tuzu, bir de kaynak tuzu üretiliyor. Daha önce ben tuz işletmeleri müdürlüğü yaptım. Bu yörelerdeki, köy muhtarlarına tahsisliydi. Onun için tanınmıyordu ve kimse bilmiyordu. Özelleştikten sonra yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Bu açıdan en sağlıklı, en doğal üretildiği şekilde tüketilen tek tuz" dedi.

İşçi bulmakta zorlandıklarını aktaran Tosun, "Bir de bulunduğu zemin çok oynak. Her tarafı sürekli yapıyoruz. Yine de kayma oluyor. Buraya beş metre kar yağıyor. Seranın taşıyıcıları bile çökmüş durumda. 17 yıldan beri yapıyoruz, bakalım bundan sonra da sürekli olarak yapacağız. İnşallah önümüz yıl daha güzel yapacağız. Bugün bazı altyapıları oluşturduk. Önümüzdeki yıl daha genişleteceğiz ve biraz ağırlık vereceğiz. Buradaki üretimin arttırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Üretildiği şekilde tüketiliyor ve bunun içinde katkı maddesi yok. Silikat ve beyazlatıcı yok. En doğal olan tuzlar bunlar” dedi.