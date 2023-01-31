Pülümür Vadisi’nde kış güzelliği

Tunceli’de yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle Pülümür Vadisi’nde eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar da hem karın keyfini çıkarmak hem de fotoğraf çekmek için Pülümür Vadisi’nin yolunu tuttu.

Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı yeniden başladı. Yağış nedeniyle Pülümür Vadisi’nde güzel görüntüler oluştu. Bir yanda yamaçlardaki dağ keçileri öbür yanda Pülümür Çayının kar yağışıyla oluşan coşkusu izleyenleri büyüledi. Yağışı fırsat bilen bazı doğasever vatandaşlar da vadiye giderek hem kar keyfi yaşadı hem de fotoğraf çekti.

Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, “Şu an vadideyiz ve her taraf bembeyaz oldu. Çok mutluyuz. Bu fırsatı değerlendirmek istedik. Karlı ve toprak yollarda geziyoruz” dedi.