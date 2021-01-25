banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Yumurtanın fiyatı 2 katına çıktı
Yumurtanın fiyatı 2 katına çıktı
Hayırsever ‘Robin Hood’ Çanakkale’de ortaya çıktı
Hayırsever ‘Robin Hood’ Çanakkale’de ortaya çıktı
Boğaziçi’nde Koronavirüs ilacı için çalışıyoruz
Boğaziçi’nde Koronavirüs ilacı için çalışıyoruz
ABD’de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı
ABD’de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı

Profesörden uyarı: "Kuraklık virüsten daha tehlikeli"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yaşanacak kuraklığın korona virüsten daha büyük bir tehlike ve tehdit oluşturduğunu belirterek, “Türkiye’nin önemli bir kısmı yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunuyla karşı karşıya gelecek” dedi.

Çevre 25.01.2021, 09:23
2
Profesörden uyarı: "Kuraklık virüsten daha tehlikeli"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yaşanacak kuraklığın korona virüsten daha büyük bir tehlike ve tehdit oluşturduğunu belirterek, “Türkiye’nin önemli bir kısmı yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunuyla karşı karşıya gelecek” dedi.

Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye’nin yeraltı suları için kritik durumu gözler önüne sermişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önce yayımlanan kuraklık haritalarına göre Türkiye’nin önemli bölümünün yağış almadığı, ‘olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık’ yaşandığını gösteren haritalarda olduğu gibi NASA’nın yayımladığı haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi. Türkiye’de kuraklığın en belirgin yaşadığı bugünlerde çok sayıda göletin büyük bir kısmının kuruduğu görüntüler de ortaya çıktı.

“Türkiye çok yağış alan bir ülke değil”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, Türkiye’nin orta kuşakta yer alan bir ülke olduğunu ve bu yüzden orta kuşakta yer almanın getirdiği bazı dezavantajların olduğunu belirtti. Türkiye çok yağış alan bir ülke olmadığının altını çizen Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Ülkenin bütününü düşündüğünüzde iç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri fazla yağış almıyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerin de kıyı dışında kalan alanları çok yağış almıyor. Doğal olarak uzun yıllık bir periyot içerisinde bakıldığı zaman, küresel ısınmadan kaynaklı artan bir sıcaklık etkisi var. Dünya sürekli ısınıyor. Bunun önüne geçebilecek çalışmalar var. Dünyanın son birkaç yıldır bu konuda attığı adımlar var. Dünyanın hızlı gelişen ekonomileri dahil olmak üzere küresel ısınmayı birçok ülke ciddiye alıyor. Şu an içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisinden çok daha büyük bir tehlikeli ve tehdit var. Bunu tüm dünya için söylemek mümkündür" diye konuştu.

“Bu Türkiye için ciddi bir uyarıdır”

Küresel ısınmadan etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’nin önemli bir kısmının alarm verecek düzeyde olduğunu dile getiren Alaeddinoğlu, “Bu yüzden Türkiye’de yağışın miktarında bir artış yok ama ısınmada ciddi bir artış var. Bu ısınmadaki artış, her yıl Türkiye açısından negatif bir etki oluşturuyor. NASA tarafından yayımlanan kuraklık haritası, ülkelerin toprak altında bulunan su rezervlerini gösteren bir haritadır. Bu haritaya baktığınızda Türkiye’nin önemli bir kısmı alarm verecek düzeyde olduğunu, yüzey sularını çoktan tükettiğimizi ve bununla birlikte yerin altında ki su rezervini de bitirdiğimizi görüyoruz. Bu Türkiye için ciddi bir uyarıdır. Şimdiden bu sorunları öngörüp çözüm üretmezseniz, yeraltı su kaynakları depoları oluşturup geleceği rezerve etmezseniz, muhtemelen 20 yıl sonra bunu çözemezsiniz. Başta içme suyu olmak üzere tarım alanlarının sulama suyu sorununu da çözemezsiniz” şeklinde konuştu.

“İçme suyu sorunu ciddi bir tehdit”

Ülkede özellikle içme suyu soruyla karşılaşılacağının altını çizen Alaeddinoğlu, “Türkiye’nin su sorunu yaşayacağını biliyoruz. Su rezervlerinin önemli bir kısmının Doğu Anadolu Bölgesinde olduğunu biliyoruz. Bu bölgedeki sular Güneydoğu Anadolu bölgesine nehirlerle ulaşıyor. Güneydoğu 20-25 yıl sonra toplam su rezervinin yüzde 70’den fazlasını tek başına elde edebilecek bir pozisyona sahiptir. Diğer bölgelerin yer altı su rezervleri gittikçe azalıyor. İçme suyu sorunu ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Bu sorunlarla ilgili adımlar atılması gerekiyor ve yapılacak yatırımlar azımsanacak ve basit yatırımlar değildir. Bugünden bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

"Düşen yağışlar anlam ifade etmiyor"

Son günlerde düşen yağışların çok bir anlam ifade etmediğine de vurgu yapan Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece yağışların o yılın belli bir kısmını karşılıyor. Bu yüzden bizim çok daha uzun düşünmemiz lazım. Şu an yağan kar yağışının miktarı çok az, belli yerlere lokal olarak çok yağmış olabilir ama bir bütün olarak düşünüldüğünde toplam yağışın yeterli olmadığını, bu yağışların ekim veya kasım aylarında düşmesi gerektiğini biliyoruz. Ocak ayındayız, bu süreç içinde yağmayan yağışın bugün düşüyor olması hiç bir şey ifade etmiyor. Van Gölü Havzası dahil olmak üzere Türkiye’nin önemli bir kısmı yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunuyla karşı karşıya gelecek.”
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13