Prof. Dr. Yiğit: “Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda artış gösteren müsilaj (deniz salyası) nedeniyle balık tüketiminde tedirgin olan vatandaşlara, “Canlı balık avlıyorsanız ya da tezgahtan alıyorsanız onu tüketebilirsiniz” dedi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı tehdit eden deniz salyası zaman zaman etkisini arttırarak boy göstermeye devam ediyor. Hem turizm hem de balık satışlarını etkileyen müsilajla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yiğit, vatandaşların kendi avladıkları ve tezgahlardaki balıkları gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Yiğit, “Müsilajın ilk çıktığı an itibariyle söylediğimiz bir şey vardı. İvedi, mekanik temizlemeye başlamamız lazım. Balık tüketimiyle ilgili bir sorun yok ama yeter ki oksijensizlik sebebiyle sahile vurmuş olan veya bir şekilde müsilajın üzerinde kalmış olan ölü balıkları tüketmeyin. Onun dışında canlı balık avlıyorsanız ya da tezgahtan balık alıyorsanız onu tüketebilirsiniz” dedi.

“Kültür balığı tüketebilirsiniz”

Denizlerde yetiştirilen kültür balıklarının tüketilmesinde de bir sorun olmadığını belirten Yiğit, “Bu noktada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bazı insanlar bize soruyor, ‘Hocam kültür balığı tüketebilir miyiz’ tabii ki tüketebilirsiniz. Eğer boğazda kültür balıkçılığı yapılıyor olsaydı inanın müsilajı kültür balıkçılığına bağlayacaktık. Çünkü her şeyi ona bağlıyoruz” diye konuştu.

“Denizlerimizde ivedilikle midye çiftlikleri kurulmalı”

Denizlerin temizlenme noktasında midyenin filtrasyon görevi gördüğünü ve bu nedenle boğaz ve denizlerde midye çiftliklerinin arttırılması gerektiğine de değinen Yiğit, “Halbuki midye çiftlikleri olsaydı burada o midyeler beyaz tehditle mücadele edecekti. Bu nedenle ivedilikle boğazlarımız başta olmak üzere, denizlerimizde midye çiftlikleri kurulmalı. Çünkü onlar denizlerin filtrasyonudur. Bunun önünde de bazı belediyelerimizin direnç gösterdiğini görüyoruz, bu yanlıştır. Çünkü denize filtrasyon yerleştirmek, fabrikalarda yapılan sistemle aynıdır. Bunun da çaresi midye tesislerini inşa etmekten başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Çanakkale Boğazı’ndan 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 13’üncü gününde de devam ediyor. Bu kapsamda, Çanakkale Boğazı’nda bu süre zarfında 4 bin 555 metreküp deniz salyası temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı’nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgide Cumartesi günkü müsilaj toplanma oranının 378, toplam süreçte ise 4 bin 555 metreküp olduğu bildirildi.