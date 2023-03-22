Prof. Dr. Elipek’ten ’Isınmasını beklerken akan suyu kovada biriktirin’ çağrısı

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, yaptığı anket çalışmasından örnek vererek birçok insanın duşta suyun ısınmasını beklerken üşengeçlikten dolayı suyu boşa akıttığına değinerek, kovada biriktirme çağrısında bulundu.

Edirne’de 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, İnsanların duşta sıcak su gelene kadar akan suyun boşa gittiğinin farkında olmadığına dikkat çekti.

"Sıcak su gelene kadar boşa akan suyu ne yapıyoruz?"

İnsanların duşta sıcak su gelene kadar akan suyun boşa gittiğinin farkında olmadığını belirten Prof. Dr. Elipek, "Duşta sıcak su gelene kadar o suyu ne yapıyorsunuz, ne kadar su gidiyor. Bizler boşa gitmediğini kedimize inandırmak için bir şey yıkıyor gibi yapıyoruz. Sıcak su gelene kadar o suyu biriktirirseniz o koca kova suyla doluyor. Bu kovada dolan su Afrika’da bir çocuğun ulaşamadığı su aslında ama biz üşeniyoruz ve doldurmuyoruz. Evlere giren temiz suyun yüzde 70’i banyoda, tuvalette, temizliklerde kullanılıyor. Biz çok az kısmını vücudumuza aldığımı su olarak kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Su tasarrufu, atıkların su kaynaklarına verdiği zararlar ve boşa akan sular ile ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Elipek, dünyadaki su varlığının yüzde 97’sini okyanus ve denizlerdeki tuzlu suların oluşturduğuna değindi.

"Lavabodan dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmekte"

Lavaboya dökülen atık yağların, karıştığı su kaynağını kirletmesinin yanı sıra suyun üzerinde oluşturduğu tabaka nedeniyle sudaki oksijeni de tükettiğini vurgulayan Prof. Dr. Belgin Elipek, Lavabodan dökülen 1 litre atık yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğini söyledi. Atık yağların karıştığı su kaynaklarının aynı zamanda insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Elipek, "Lavabodan dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmekte. O dökülen yağ parçalanıp gitmez. Suyun temizleme kapasitesi vardır ancak yağı temizleyemez. Bu yağlar aynı zamanda suyun yüzeyinde bir tabaka oluşturur, oksijen geçişini engeller. Diğer yandan su içindeki bitkilerin ürettiği oksijenin yukarı çıkması engellenir. Hatta güneş ışığının suya girmesini engellediği için fotosentezin de önüne geçer. Bu durum, tamamen su kaynağını kullanılamaz hale getirir" dedi.

"Ergenene Nehri’nde canlı bulamıyorum"

Ergenene Nehri’ndeki kirliliğe değinen ve artık canlı bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Elipek, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

Dünyadaki tüm toplulukların güvenli ve sağlıklı suya ulaşmak zorunda olduğunu söyleyen Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, vatandaşların tarım için suya ihtiyacı olduğunu ve tarım olmazsa gıda olmaz gıda olmazsa sağlık olmaz diyerek suyun önemine değindi.

(ÖC-