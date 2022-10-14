Prof. Dr. Demir: “Yağışların düzensiz olması endişe veriyor”

Samsun geneline Eylül ayında metrekareye 115,8 kilogram, 12 Ekim itibarıyla ise metrekareye 40,6 kilogram yağış düştü. Yaşanan yağışların çevreye etkisi ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, yağışların Samsun’da bulunan su kaynakları açısından umut verici olduğunu fakat yağışların düzensiz olmasının endişe verdiğini belirterek, “Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan insanlarımızın önümüzdeki birkaç ay, çok ani değişimlere hazır olmaları gerekiyor” diye konuştu.

“İklim böyle devam ederse kar yağışı dengesizliği ve düzensizliği devam edecek gibi gözüküyor”

Prof. Dr. Demir, “Son yıllarda küresel iklimin etkisi hem dünyada hem de ülkemizde giderek artmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak hem ülkemizde ve bölgemizde son birkaç yılda maalesef yağış rejiminde ki değişim hem de iklim olaylarındaki değişim hepimizi doğrudan etkiliyor. Karadeniz Bölgesi özelinde ise yaz aylarının oldukça nemli ve çok sıcak geçmesi görülebiliyor. Bilindiği üzere de son yılların en sıcak yaz iklimini bu dönem geçirdik. Özellikle nemin yüksek olması bizleri daha çok etkilemiş oldu. Sonbahar dönemine girdiğimizde de deniz suyu sıcaklığının yüksek olması ve bununla birlikte gelen düzensiz yağış rejimi ile karşı karşıyayız. Bazen çok şiddetli uzun süren yağışlar alabiliyoruz. Bu yağış rejimi özellikle nemin denizden buharlaşmasının etkisiyle de böyle dengesiz devam etmesi beklediğimiz bir süreç olacak. Yağış rejimi değişkenliği yaşadığımız iklimsel yaşam düzenimizi, ani sıcaklık artışı ve düşüşlerini beraberinde getiriyor. Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan insanlarımızın önümüzdeki birkaç ay, çok ani değişimlere hazır olmaları gerekiyor. Aldığımız yağışlar meteorolojik anlamda da tarımsal anlamda da umut verici yağışlardır. Fakat bu yağışların düzensiz olması, bundan sonraki süreçte de düzensiz devam edeceği anlamına geliyor ki bu biraz bizleri endişelendiriyor” şeklinde konuştu.

“Asıl bizim beklediğimiz kış yağışlarıdır”

İklimin bu şekilde devam etmesi halinde kış yağışlarının da düzensiz olabileceğini ifade eden Yusuf Demir, “Sonbahar aylarına girdiğimizde deniz suyu seviyesinin normalin üzerinde devam etmesi kış ayı için biraz daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Bu kış döneminde iklim böyle devam ederse kar yağışı dengesizliği ve düzensizliği devam edecek gibi gözüküyor. Yağışlarımız öyle gözüküyor ki sonbaharda da düzensiz de olsa devam edecek. Bu en azından su kaynaklarımız açısında bir parça da olsa umut vericidir. Asıl bizim beklediğimiz kış yağışlarıdır. Deniz suyu seviyesinin yüksek olması bizi endişeye sevk ediyor. Karadeniz Bölgesi’ndeki deniz suyu sıcaklığı ise ortalamanın üstünde seyrediyor. Bu hepimizin yaşam kalitesini etkiliyor. Halkımızın günlük hava değişimlerine hazır olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.