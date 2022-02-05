banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!

Prof. Dr. Adaman: “2050’lerde net sıfır karbon emisyonuna geçmeliyiz”

Türkiye’nin sıfır karbon emisyonuna geçmesi için önemli adımlar atılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Adaman; “Çok büyük bir atılım yaparsak 10-15 yıl içerisinde de geçebiliriz. 2060-2070’leri hedeflersek maliyet daha az olur. Ama 2050’lere geldiğimizde bu işi halletmemiz gerekiyor. Çünkü çok geç kalmış durumdayız” dedi.

Çevre 05.02.2022, 09:21
Prof. Dr. Adaman: “2050’lerde net sıfır karbon emisyonuna geçmeliyiz”

Türkiye’nin sıfır karbon emisyonuna geçmesi için önemli adımlar atılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Adaman; “Çok büyük bir atılım yaparsak 10-15 yıl içerisinde de geçebiliriz. 2060-2070’leri hedeflersek maliyet daha az olur. Ama 2050’lere geldiğimizde bu işi halletmemiz gerekiyor. Çünkü çok geç kalmış durumdayız” dedi.

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve karbon nötr olması anlamına geliyor. Hem Türkiye’nin, hem de dünyanın sıfır karbon emisyonuna geçmesi ve iklim krizi ile mücadele için gerekli olan enerji ve kaynak dönüşümü, petrol ve gaz, altyapı hizmetleri, kimya, madencilik ve tarım gibi enerji ve doğal kaynaklara dayalı endüstriler için önemli bir değişim dönemini zorunlu kılıyor. Türkiye’nin bu konuda acele etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fikret Adaman, Türkiye enerjisinin yaklaşık 1/3’ni termik santrallerden karşıladığı için önemli sıkıntılar ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Adaman, 2050 yılına kadar Türkiye’nin net sıfır karbon emisyonuna geçmesi gerektiğini ifade etti.

“Gerek Türkiye’de gerek dünyada çok ciddi bir dönüşümün gerçekleşmesi lazım”

Sera gazlarının iklim krizi için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fikret Adaman, “Ekonomik etkinlikler yapılırken gerek üretimde, gerek tüketimde sera gazları üretiyoruz. Bunun en başlıcası karbondioksit, enerji üretirken eğer biz termik santralden elektriği çıkartıyorsak, kömür yakıyorsak ya da ısınmak için odun kömür kullanıyorsak, ya da ulaşımda arabaya, uçağa bindiğimizde çıkan karbondioksitler, bütün çıkan bu gazlar sera gazı oluyor. Sera gazı iklim krizi dediğimiz olayın arkasındaki müsebbip. Önemli olan acaba biz öyle önemli bir ekonomik yapıya geçebilir miyiz ki, bu sera gazı üretimini sıfırlayalım. Aslında sıfırlamak diye bir şey söz konusu değil, ister istemez bir şeyler üretilecek ve çıkacak ama hem okyanuslar, hem de ormanlar çıkan gazları yutuyorlar, yutak alan oluşturuyorlar. Dolayısıyla net bir durumdan bahsediyoruz. Böylesi bir yapıya geçebilir miyiz? Evet, geçebiliriz ama bunun için gerek Türkiye’de gerek dünyada çok ciddi bir dönüşümün gerçekleşmesi lazım. Bu yolda ilerleyen ülkeler var en başta AB, çok ciddi bir adım attı. Yeşil düzen dediğimiz bir patikaya girdiler. Daha önceden de termik santrallerinin tamamını kapatmışlardı. Elden geldiğince de özel araçtan, toplu taşımaya geçitler. Dolayısıyla karbondioksit salınımı konusunda adımlar atmaya başladılar. Ama daha gidilecek çok yol var. Burada asıl önemli olan ise Çin, Hindistan ve Amerika” diye konuştu.

“Sera gazı üretiminde Türkiye önemli sıkıntılarla karşı karşıya”

Türkiye’nin sıfır karbon emisyonuna geçmesi için daha önemli adımlar atması gerektiğini belirten Prof. Dr. Adaman, “Türkiye’de daha işin başındayız. Paris Anlaşması’nın onaylanması çok yakın bir zamanda oldu. Glasgow’a gidildi. Türkiye’nin bu dönüşümü yapabilmesi için gerçekten önemli adımlar atması lazım. Enerjisinin yaklaşık 1/3’ni termik santrallerden karşılıyor. Çimento sanayide önemli bir karbondioksit salınımı yapan bir sanayidir. Ulaşımda çok fazla özel araca dayanıyoruz. Bütün bunları topladığınız zaman Türkiye’nin önemli sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz sera gazı üretimi bağlamında. Ama çalışmalar da başladı. Hem merkezi hükümet, hem de yerel hükümetler bağlamında tabi yol uzun. Sıfır karbon emisyonu hedefine ne zaman geçeriz ve maliyet nasıl olur ilintili iki soru. Çok büyük bir atılım yaparsak 10-15 yıl içerisinde de geçebiliriz. Daha ağır gidelim 2060-2070’leri hedeflersek maliyet daha az olur. Bu tür işlerde bugün harcama yapıyorsunuz bunun getirisi yıllar sonra çıkıyor. Ama 2050’lere geldiğimizde bu işi halletmemiz gerekiyor aksi takdirde çok geç kalmış durumdayız ve 2030’larda da önemli adımların atılması lazım. Ekoloji meselesi salt ilkim krizi değil, iklim krizi en önemli problemlerden biri ama unutmayalım başka problemler var. Plastik kirliliği, biyo çeşitlilik kaybı bütün bunlara bakmamız lazım. O zaman doğaya karşı daha sorumlu olacağız. İklim meselesinde sadece sizin yaptığınız değil, diğer ülkelerinde ne yaptığı çok önemli. Sadece Türkiye’nin bu konuda adım atması yeterli olmuyor” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 34
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11