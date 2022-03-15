Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı

Marmara Denizi’nde günlerdir süren poyrazın etkisini kaybetmesiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, denize açılmaya başlarken, vatandaşlar da kendini sahile attı.

Son bir haftadır Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz bu sabah itibariyle etkisini kaybetti. Poyraz’ın etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları da yükselişe geçti. Hava şartlarından dolayı yaklaşık bir haftadır denize açılamayan Tekirdağ’daki balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra denize açılmaya başladı. Balıkçılar, karides için ağ atacak.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da Tekirdağ sahiline inerek güzel havanın tadını yürüyüş yaparak, gezerek çıkardı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada yaklaşık bir haftadır poyrazdan dolayı balıkçıların denize açılamadığını ifade ederek, “Balıkçı arkadaşlarımız bu süre zarfında ağ bakım yapıp, makinelerinin yağlarını, sularını değiştirdiler. Bugünden itibaren inşallah karides avcılığına devam edeceğiz. Nisan 15’e kadar faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.