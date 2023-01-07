IHAAW141257-CVR/07-01-2023

- Posof kara teslim

(Fotoğraflı)

Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - Ardahan’ın Posof ilçesinde yeni yılın ilk günlerinde etkili olan güneşli havadan sonra dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışı Posof’u adeta teslim aldı.

Şiirde bahsedilen “Yılın ilk ayı ocak, kar yağar kucak kucak” dizeleri Posof’ta yaşanıyor. Gece başlayan kar yağışı ulaşımı da etkileyerek, bazı köy yolları kapandı. Hafta tatili olması nedeniyle okullar tatil olduğu için eğitime bir engeli olmasa da soğuk hava etkisini artırarak yakıt sarfiyatını artırdı.

(HİA-AT-SO-Y)

07.01.2023 14:16:20 TSI

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