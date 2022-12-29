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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Posof beyaza büründü
Yeni yıla sayılı günler kala Ardahan’ın Posof ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti.
Çevre 29.12.2022, 11:51
Yeni yıla sayılı günler kala Ardahan’ın Posof ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti.
Bulutlar arasından parlayan güneş, Posof’ta karları eritemedi. Kar nedeniyle kapanan köy yolları erken saatlerde açılarak, taşımalı eğitimin devamı sağlandı. Yaklaşık 25 santime ulaşan kara rağmen ulaşımda bir aksama olmadığı belirtildi.