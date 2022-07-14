Portekiz’in Algarve bölgesindeki yangın ünlü tatil beldesine sıçradı

Portekiz’de aşırı sıcakların etkisiyle devam eden orman yangınları Leiria’da 3 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Algarve bölgesinde yer alan Almancil’deki yangın ise ünlü Quinta do Lago tatil beldesine sıçradı. Villalara yaklaşan yangın, palmiye ağaçlarını yaktı. Palmela’da ise alevler yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar ilerledi.

Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz’in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından farklı noktalarda çıkan orman yangınları kontrol altına alınamadı. Alevlerin evlere sıçradığı Leiria’daki şu ana kadar 3 bin hektardan fazla alanın yanarken, şiddetli rüzgarlar itfaiyecilerin alevlerle mücadelesini zorlaştırdığı için yetkililer ana otoyolları ve ara sokakları trafiğe kapattı. Lizbon’u Porto’ya bağlayan en önemli otoyol da daha kuzeyde çıkan başka bir yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sadece Leiria’da yaklaşık 900 itfaiyeci 3 aktif yangını söndürmeye çalışırken, Portekiz anakarasının tamamında 2 bin 841 itfaiyeci ve 860 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevler ünlü tatil beldesine sıçradı

Turistlerin gözdesi Algarve bölgesindeki Almancil’deki yangın ise Quinta do Lago tatil beldesine sıçradı. Villalara yaklaşan yangın, palmiye ağaçlarını yakarken, golf sahalarının bazı kısımlarına da zarar verdi. Lizbon bölgesine bağlı Palmela’da devam eden orman yangını da yerleşim yerlerinin yakınlarına ulaştı, birçok kişi tahliye edildi.

En az 135 kişi hafif yaralandı, 800 kişi tahliye edildi

Sivil Koruma Kurumu’na göre Portekiz’de geçtiğimiz hafta orman yangınları başladığından bu yana en az 135 kişi hafif yaralanırken, yaklaşık 800 kişi evlerinden tahliye edildi. Kuraklıktan etkilenen Portekiz’in yaklaşık yarısı, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm durumunda.