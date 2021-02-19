Portakal ağaçlarını kesip çim ektiler, uydu fotoğraflarıyla tespit edildiler

Antalya’da Muratpaşa ilçesinin akciğerleri konumundaki Narenciye Bahçesi’nde portakal ağaçlarının kesilip yerine çim ekildiği tespit edildi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer ağaç kesilen alana gidip yaşananlara tepki gösterdi.

Demircikara Mahallesi’ndeki Narenciye Bahçesi bir süre önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçların bakımı ve sulanması için bir firmaya kiraya verdi. Kiraya verilen arazide Avni Tolunay Caddesi kenarındaki bölümde bazı portakal ağaçların kesilerek yerine çim ekilmesine bölge halkı tepki gösterdi. Mahalleli şikayetlerini sosyal medya ve dilekçelerle AK Parti İl Başkanlığına iletti. Konunun takipçisi olan AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı detaylı bir çalışma yaptı ve bölgede narenciye ağaçlarının kesildiğini belirledi. Bunun üzerine İl Başkanı Ethem Taş, Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve partililer bölgede inceleme yaptı.

‘Narenciye solmasın’,’ağaçlarımız kesiliyor’, ’ağaçlarımız kurumasın’, ’Narenciye’de ağaç katliamı’ dövizleri taşıyan partililer adına konuşan İl Başkanı Ethem Taş, geçen hafta Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi’ndeki kesilen çam ağaçlarıyla ilgili yerinde inceleme yaptıklarını hatırlattı.

"Siyaset üstü meseledir"

Benzer bir konunun Narenciye bölgesinde portakal ağaçlarının kesilmesiyle gerçekleştiğini ve bunu vatandaşların sosyal medya ve başvurularla kendilerine ilettiğini kaydeden Taş, “Narenciye, Muratpaşa’nın akciğerleridir. En güzel yeşil alan ve hemşerilerimizin nefes aldığı ve yeşillik gördüğü bir alan. Bizde olayı inceledik ve maalesef buradaki ihaleyi alan firmanın ağaçlara bakması ve koruması gerekirken, bazı ağaçların kesildiğini gördük. Zarar veriliğini tespit ettik. Biz buna siyaset olarak bakmıyoruz, bu siyaset üstü bir meseledir” diye konuştu.

"Takipçisi olacağız"

Valilikle, Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle bu konuya müdahil olacaklarının altını çizen Taş, “Dilekçelerimizi, tepkileri ağaç katliamını önlemek adına ilgili müdürlüklere vereceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız. Antalya’da hiçbir şeye zarar verilmesini istemiyoruz. Antalya doğasıyla tarihiyle dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Bu doğal güzelliklerin bozulmasını istemiyoruz” dedi.

"Yanlışa dur demek için buradayız"

Uydu fotoğraflarından bölgedeki ağaçların yerinden söküldüğünü gördüklerini dile getiren İbrahim Ethem Taş, “İhaleyi alan firma, sözleşmeye aykırı davranıyor. Gerekirse ağaçlara zarar verdiği için ihalenin iptal edilmesine kadar tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Hemşerilerimizin haklı isyanına ortak olacağız. Biz burada bütün sözleşmeleri inceledik. Bu alan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aittir. Biz hiçbir yanlışın yanında durmadık. İhaleyi alan ve ağaçlara bakmakla yükümlü olan kişi, ağaçlara bakmadığı gibi şuanda zarar veriyor. Bu yanlışa dur demek için hukuken de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gerekli inceleme yapılacaktır"

İlçe Başkanı Ülker ise ağaçların kuruması ve kesilmesiyle ilgili kamuoyunda bir tepki oluştuğunu belirterek, “Şehirde Narenciye bölgemize sahip çıkıyoruz. Burada ağaçların korunması ve sulanması için ihale yapıldı. İçerdeki kiracının da bir gelir elde etmesi gerekiyor. İhale şartlarına göre öncelik ağaçların sulanması, kurutulmaması ve kesilmemesi gerekiyor. Ağaçların kesildiği, kurutulduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldık. Bir aydır detaylı bir çalışma yaptık, bir günde ortaya çıkmadı bu çalışma. Eski ve yeni uydu görüntülerini aldık. Kesilen ağaçları tespit ettik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü gerekli inceleme yapacaktır. Şahıs veya kurumla derdimiz yok. Narenciye ağaçlarını korumak için buradayız. Kesilen ağaçların yerine iki katı ağaç dikilecek, bu konunun takipçisi olacağız” dedi.