Polonya’da otobüs duraklarının çatılarına “mini bahçe” yapıldı

Polonya’da Varşova Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak ve kenti yeşillendirmek amacıyla otobüs duraklarının çatısına "mini bahçe" yaptı. Şimdilik 18 otobüs durağını kapsayan uygulamanın önümüzdeki süreçte tüm kente yayılması amaçlanıyor.

Polonya’nın başkenti Varşova’da belediye, çevreye ve insana dost faaliyetleri kapsamında kentteki otobüs duraklarının çatısını "mini bahçeye" çevirme kararı aldı. Belediye, bu kapsamda otobüs duraklarının çatısına damkoruğu olarak da bilinen sedum bitkisinden "mini bahçe" yaptı. İlk olarak geçtiğimiz yıl Zoliborz ilçesinde bir otobüs durağının çatısında test edilen uygulamada sedum bitkisinin yazın yüksek ısıya, kışın da kar ve ayaza dayanıklı çıkması sonucu mini bahçenin diğer otobüs duraklarına da yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda kentteki 18 otobüs durağının çatısı yeşillendirildi.

Hava kirliliğini azaltıyor, sıcaklığı düşürüyor

Varşova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çatısında "mini bahçe" olan otobüs duraklarının kente estetik katmasının yanı sıra sedum bitkisi sayesinde hava kirliliğinin yüzde 15-20 oranında azaldığı belirtildi. "Mini bahçe" çatılı durakların yılda 7.3 kilogram karbondioksit emdiği, durağın çatısı altındaki sıcaklığı 3-5 derece arasında düşürdüğü kaydedilen açıklamada, yağış esnasında ise 150 litreye kadar su depoladığı ifade edildi. Sedum bitkisinin böcekler için de oldukça elverişli olduğuna değinen Varşova Belediyesi, önümüzdeki süreçte "mini bahçe" çatılı otobüs durağı uygulamasını tüm kente yaymayı planladıklarını belirtti.