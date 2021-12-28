Polonya’da buz tutmuş nehre saplanan karacayı itfaiye kurtardı

Polonya’da buz tutmuş nehrin ortasında mahsur kalan karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

Hava sıcaklığının ülke çapında gündüz eksi 15 derecede hissedildiği Polonya’nın Gdansk şehrindeki itfaiye ekipleri, donmuş nehirde mahsur kalan karaca ihbarı aldı. Polonya’nın Gdansk şehrinden Baltık denizine dökülen Vistül nehrinde mahsur kalan karacayı itfaiye ekipleri 2 saat süren bir operasyonla kurtardı. İtfaiye ekipleri karacayı kıyıya çıkardıktan sonra Gdansk Kriz Yönetim Merkezi ile irtibata geçerek, Gdansk-Swibno itfaiye binasına getirdi. Karaca, sağlık ekipleri tarafından kurutulup, ısıtıldıktan sonra yaşadığı ormanlık alana geri salındı.