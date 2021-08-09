Polisten piknikçilere orman yangını uyarısı

Türkiye’yi 15 gündür etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle Adana polisi, pikniğe gidenleri ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gündür Türkiye’yi etkisi altına alan ve Muğla ile Aydın’da hala devam eden yangınlar nedeniyle Adana’da pikniğe giden vatandaşları uyardı. Polis, yangıların bir çocuğunun ihmalden çıktığı için piknik yapanları tek tek gezip ateş yakmamaları konusunda uyarıp pikniğe gelindiğinde ormana zarar vermemek için neler yapılması gerektiğini anlatan broşürü de dağıttı. “Ormanlarımız ciğerimizdir” sloganıyla hareket eden polis, bir yangın çıktığında vatandaşa ne yapması gerektiğini de tek tek izah etti. Vatandaşlar ise orman yangınlarını üzüntü içinde izlediklerini bir an önce bitmesi için hep dua ettiklerini, ormana zarar gelmemesi için mangal yakmadıklarını söyledi. Polis, Adana’daki başta orman olmak üzere park, bahçe, yürüyüş alanları, mesire ve piknik alanlarını tek tek kontrol etti.