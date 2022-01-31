Polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

Kahramanmaraş’ta kanadından yaralanmış halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binasında görevli polis memurları bahçe içinde yaralı bir kızıl şahin buldu. Soğuktan donma tehlikesi geçiren yaralı şahin ekiplerce içeri alınarak beslendi.

Yaralı şahinin tedavisi yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.