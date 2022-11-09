Polislerin arazide ayakları bağlı bulduğu doğan tedaviye alındı

Konya’da devriye atan polis ekipleri tarafından boş arazide ayakları bağlı halde bulunan doğan, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Saadet Caddesi üzerinde ayakları bağlı bir kuş türü buldu. Bulunan kuş bildirilmesi üzerine adrese Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayakları bağlı halde bulunan kuş, ekipler tarafından kafese alınarak Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Veteriner hekimliğine teslim edilen kuşun doğan cinsi olduğu belirlendi. Tedavi edilen doğan cinsi kuşun, yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Burada ekipler tarafından beslenen kuş, yapılacak kontrollerin ardından doğaya bırakılacak.

“Herhangi bir sağlık sorunu görünmüyor”

Karatay Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim Fatih Altay, “Sabah saatlerinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından birimimize bir doğan cinsi hayvan getirildi. Doğada ayakları bağlanmış olarak bulunmuş. Rehabilitasyon merkezimize getirdiğimizde doğanın ayaklarını çözdük, herhangi bir sağlık sorunu var mı diye baktık. Şu an için herhangi bir sağlık sorunu görünmüyor. Birkaç gün doğada aç kaldığı için burada tedavisi ve beslenmesine devam ediliyor. Biraz gözetim altında kaldıktan sonra elverişli olursa sağlık durumu doğaya tekrar bırakılacak” dedi.

Öte yandan, polisin, doğan cinsi kuşun ayaklarını bağlayarak boş araziye atan şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.