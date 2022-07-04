banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA’larla temizlik çalışmalarına destek veriyor

Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinin ardından Bartın’da sürdürülen temizlik çalışmalarına polis ekipleri TOMA’larla (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) destek sağlıyor.

Çevre 04.07.2022, 17:04
Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA’larla temizlik çalışmalarına destek veriyor

Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinin ardından Bartın’da sürdürülen temizlik çalışmalarına polis ekipleri TOMA’larla (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) destek sağlıyor.

27 Haziran 2022 tarihinde Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağının taşması sonucu kentin birçok noktasında ev ve işyerleri sular altında kaldı. Selin ardından kentte sürdürülen temizlik çalışmaları devam ediyor. TOMA’larda Bartın’daki temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’larla selin ardından çamur ve balçık içinde kalan okul bahçeleri, cadde ve sokaklar, piknik alanlarında sürdürülen temizlik çalışmaları son olarak tarihi Yalı İskelesinde devam etti.

Kentin farklı noktalarında ise başta Bartın Belediyesi ekipleri olmak üzere çevre illerden destek amaçlı gönderilen iş makineleri ile temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Yorumlar (0)
28°
açık