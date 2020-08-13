Plogging Trendi: Hem spor yap hem çevreyi koru!

Sporcular doğayı ve yeniliği seviyor...

Spor yapmayı yaşam biçim haline getirenler, değişik sporları denemekten çekinmiyor. Bisiklet sürmek, koşmak, ağır idman programları denemek ve en sonunda doğayla bütünleşip, aynı anda doğayı koruyacak bir sporla bir yenilik deniyorlar.

İskandinavya’dan Fransa ve Tayland’a kadarki en son yenilik, “plogging”: çöp toplarken jogging yapmak, yeni trend oldu.

Kökeni İsveç

Kelimeye de kaynaklık eden dilin sahibi İsveç’lilerin icadı bu spor, doğa koşusu yaparken, etraftaki çöpleri toplamak şeklinde tanımlanabilir.

İsveççe plocka upp (pick up)” veya “plocka skräp” (çöp toplama) ve jogga (jog) ’dan gelen kelime, bu sporu tanımlamak için kullanılıyor.

Jogging, 1960’lı yıllara kadar, sağlıklı bir egzersiz için yeniden tasarlanmış bir atın yürüyüşü ya da bir atı sürmek anlamına geliyordu, ama bu günlerde zaten eski moda geliyor.

Eğlence faaliyetinin genel retorik profesyonelleşmesinin bir parçası olarak, insanlar sadece jogging yapmak yerine, yıllardır Olimpiyatçılar gibi koşmaya başlamıştı. Belli bir tempoda ve biraz amaçsız hissettiren jogging, anlamını yitirmişti.

Çevreci Bir Spor

Çevreye duyarlı bir çevreci ruhuyla plogging, resmi anlamda çöp toplama işi için istihdam edilen kamu hizmetlierinin işine ortak olmak anlamına geliyor.

Gelecekte, gönüllü bireylerden oluşan ekiplerin yoğun bir şekilde bu sporu yapması sonucunda en azından parklar ve ortak yaşam alanlarında temiz bir ortam sağlanabilir. Bu noktada yerel yönetimlerin bu tür bir temizlik için işçi istihdamı yükü de azalabilecek gibi görünüyor.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE ENGEL OLABİLİR Mİ?

Plogging aktivitesinin çevreyi kirleten insanlara örnek olmak ve onları yaptıklarının yanlış olduğuna ikna etmek gibi bir işlevi olduğunu düşünmek mümkün.

KIRIK CAM TEORİSİ

Kırık cam teorisini duymuşsunuzdur; kötü bir mahallede bırakılan pencereleri sağlam bir arabaya haftalarca kimse dokunmazken tek bir penceresini kırıp tekrar bıraktıklarında bir gün içinde yağmalanmış halde bulunmasından yola çıkarak oluşturulan bu suç teorisi,çevreyi kirletmek konusunda da geçerli.

Etrafa çöp atan insanların büyük kısmı genelde "zaten atılmış, ben atsam ne fark edecek ki..." diyerek çöplerini doğaya bırakmak konusunda rahat davranıyor.

Ancak plogging gönüllülerinin çöpleri temizlemesi bu eğilimi de azaltacağından çevre bilinci artıyor.