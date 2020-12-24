Plastik poşet yasağına düzenleme: Kağıt torbalar 2022'de zorunlu olacak

Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan beri plastik poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi yasak. Poşetler 25 kuruş karşılığında ücretli olarak satılıyor. Gıda ambalajı ve manav reyonu gibi bazı istisnalar var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik poşet yasağında yeni düzenleme yaptı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

Yapılan değişikliğe göre açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

1 Temmuz 2021’den itibaren üretilecek poşetlerin bir yüzünde sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanılacak. Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.

Ayrıca yeni yılda poşet ücretlerine zam yapılmayacak. Standart poşetler, vergiler dahil 25 kuruş olarak ücretlendirilecek.