Plastik atığı tarlaya atıp kaçtılar

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir tarlaya onlarca kiloluk plastik atık bırakıldı.

Saray ilçesindeki bir tarlaya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından onlarca kiloluk plastik atık bırakıldı. Atıklar, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Çevre sakinlerinden belediyeye tepki

Durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi yetkililerine bildirdiklerini söyleyen çevre sakinleri, günlerdir atıkların kaldırılmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.