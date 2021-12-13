Piknikçilerin pisliğini kamyonlar ve kepçeler zor taşıdı

İnegöl Belediyesi tarafından Boğazköy Barajının çevresi temizlendi.

İnegöl’ün önemli değerlerinden biri olan Boğazköy Barajı, ne yazık ki her geçen gün kirlenmeye devam ediyor. İnsan eliyle atılmış çöpler, turizm adına önemli bir değer olabilecek bölgeyi vahşi çöp depolama alanına çeviriyor. İnegöl Belediyesi, zaman zaman bu bölgede temizlik çalışması gerçekleştirse de kirlenmeyi önlemek adına bir çözüm bulabilmiş değil. Geçtiğimiz hafta sonu da Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Boğazköy Barajı çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. İş makineleri ve onlarca personel bölgeye giderek baraj etrafında duyarsız vatandaşların attığı çöpleri saatlerce topladı. Buradan toplanan 30 poşet çöp, bir çöp yığını oluşturdu. Hem doğaya zarar veren hem çevre kirliliği oluşturan çöplerin çoğunun plastik maddeler olması dikkat çekerken, bu acı tablo sonrası Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesaplarından vatandaşlara çağrıda bulunarak temizlik konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.