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Piknik alanı çöplüğe döndü
KAHRAMANMARAŞ’TA ORMANLIK ALANLARA BIRAKILAN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU
Çevre 07.09.2020, 09:24
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Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Menzelet mevkiinde özellikle yaz mevsiminde piknikçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Bölgeye gelen vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan çöpler kötü görüntü oluştururken, gezgin Bekir Özdoğan, ormanlık alanda karşılaştığı çöpleri cep telefonu kamerasınca kaydederek tepkisini dile getirdi.
Özellikle piknik için oksijen kaynağı olan ormanlık alanları tercih eden vatandaşların çevreyi temiz tutmaları gerektiğini söyleyen Özdoğan, vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi. Özdoğan, çöplerle dolan bölgeleri tespit edip, farklı zamanlarda temizlediklerini de söyledi.
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