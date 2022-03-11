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Pierre Loti’de kar manzarası görenleri hayran bıraktı!
İstanbul’un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç’te ise masalsı görüntüler oluştu.
Çevre 11.03.2022, 11:34 11.03.2022, 12:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı, dün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Mega kenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç’te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.