Pierre Loti’de kar manzarası görenleri hayran bıraktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı, dün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Mega kenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç’te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.