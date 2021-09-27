Petrolün kirlettiği sahilde su sümbülü temizliği

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik sahili istila eden su sümbüllerini temizlemek için çalışmalar devam ediyor.

Şiddetli yağışların ardından Asi Nehri’nin taşıdığı su sümbülleri, Samandağ ilçesinde Akdeniz ile buluştu. Suriye’den sızan petrol atıklarının kirlettiği sahil bu kez su sümbülleriyle kaplandı.

Sahilin birçok yerini kaplayan su sümbülleri, kıyı şeridini yürüyemeyecek hale getirirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları devam ediyor.