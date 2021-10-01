banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Petrol atıkları kumsalda yoğunluk oluşturdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Samandağ sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre 01.10.2021, 15:09
Petrol atıkları kumsalda yoğunluk oluşturdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Samandağ sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin en uzun sahili olarak bilinen 14 kilometrelik Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısı kaynaklı partikülleri temizleme çalışmaları, 3 Eylül’den bu yana karadan devam ediyor. Sahilde denizden gelen dalgalardan kaynaklı partiküllerde yoğunluk görüldü.

10 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P