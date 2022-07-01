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Peru’da orman yangını: Alevler Machu Picchu antik kentine ilerliyor

Peru’nun And Dağları’nda başlayan orman yangını Vatikan’ın yarısı büyüklüğündeki alanı küle çevirirken, Machu Picchu antik kentini de tehdit ediyor.

Çevre 01.07.2022, 16:58
Peru’da orman yangını: Alevler Machu Picchu antik kentine ilerliyor

Peru’nun And Dağları’nda başlayan orman yangını Vatikan’ın yarısı büyüklüğündeki alanı küle çevirirken, Machu Picchu antik kentini de tehdit ediyor.

Peru’nun And Dağları’nda salı günü çiftçilerin ormanlık alanda ekim öncesi otları yakmasıyla başlayan yangına müdahale sürüyor. Alevler şu ana kadar yaklaşık Vatikan’ın yarısı büyüklüğündeki alanı küle çevirdi. Yangının uzak ve ulaşımın zor olduğu bölgede olması, çalışmaları zorlaştırdı, alevler Machu Picchu antik kentini tehdit etmeye başladı. Cusco Risk Yönetimi ve Güvenlik Ofisi Direktörü Roberto Abarca, "Günlerdir orman yangınıyla mücadele ediyoruz ve bölgenin erişilemez durumda olması nedeniyle yangını kontrol altına almak mümkün olmadı" dedi.

Machu Picchu antik kenti, dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor.

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