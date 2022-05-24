Pertek’te fırtına feribotu sürükledi

Tunceli’nin Pertek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına feribotu sürükledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına ile birlikte Pertek-Elazığ arası çalışan ve seyir halinde olan feribot rüzgarın etkisiyle farklı bir yöne sürüklendi. Yolcu dolu olan feribotta bir kaza meydana gelmezken, feribot başka bir yerde karaya oturdu.