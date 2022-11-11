Pendik'te Aydos Ormanı'nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi

Pendik sınırları içerisinde, Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman tarafından yangın çıkarıldı. Yangını PKK terör örgütü üstlendi. Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yandı.

PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali 3 yıl aradan sonra dron ile görüntülendi. Yangın nedeniyle tahribat gören alanda bitki örtüsünün tekrar oluşmaya başladığı görüldü.