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Pendik'te Aydos Ormanı'nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi
Pendik’te Aydos Ormanı'nda, 19 Eylül 2019 tarihinde PKK terör örgütü tarafından yangın çıkarıldı, yangında 4 bin 685 metrekare alan yandı. Aydos Ormanında yangın çıkarılan alanın son hali havadan görüntülendi.
Çevre 11.11.2022, 13:08
Pendik sınırları içerisinde, Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman tarafından yangın çıkarıldı. Yangını PKK terör örgütü üstlendi. Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yandı.
PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali 3 yıl aradan sonra dron ile görüntülendi. Yangın nedeniyle tahribat gören alanda bitki örtüsünün tekrar oluşmaya başladığı görüldü.