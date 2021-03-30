Pencereye sıkışan doğanı itfaiye kurtardı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir evin penceresine sıkışan doğan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde bir evin penceresine sıkışan doğan ev sakinleri tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğanı sıkıştığı pencereden kurtarıp sağlık kontrolü için veterinere götürdü.