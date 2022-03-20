Pelikanların göçü görsel şölen oluşturdu

Hatay semalarından sürüler halinde geçen pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl göç zamanı Avrupa’dan Afrika’ya ve Afrika’dan Avrupa’ya göç eden pelikanlar için Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanı önemli bir geçiş noktasında bulunuyor. Sulak alan semalarından sürüler halinde yine geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu Pelikanların gökyüzünde bazen zikzaklar çizerek, bazen de tek sıra halinde uçtuğu görüldü.