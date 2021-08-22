Peçeli baykuş yavrusu Tarsus Doğa Parkı’nda hayat buldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunarak Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne teslim edilen ’bayağı peçeli’ baykuş yavrusu, Tarsus Doğa Parkı veteriner kliniğinde koruma altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı’nda yer alan veteriner kliniğinde, doğada farklı nedenlerle zarar gören hayvanların bakım ve tedavileri sürüyor. Kliniğin son misafiri ise vatandaşlar tarafından güçsüz bir halde bulunan ’bayağı peçeli’ baykuş yavrusu oldu. Geldiğinde oldukça küçük ve güçsüz durumda olan ve klinik görevlilerinin elleriyle beslemesiyle büyüyen sevimli baykuşa ’Ayda’ ismi verildi.

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, baykuş yavrusunun durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 3 hafta önce, daha henüz bembeyaz tüylerle kaplı iken, avuç içi kadarken geldi. Doğa Koruma ekipleri, Milli Parklar Tarsus Şubesinden getirdi. Peçeli baykuşlar Türkiye’de de dünyada da çok yaygın. Çok yaygınlar fakat her yerde olduğumuz gibi doğada da el atmadığımız yer kalmadığı için peçeli baykuşlar da bunlardan zarar gören kuş türlerinden. İsmini Ayda koydum. Ayda, yalnız başına geldi fakat Ayda’dan sonra tabi ki onlarcası daha geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şubesinden ekip arkadaşlarımız getiriyor. Onlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Onlar, vatandaşlarımızın verdiği ihbarları değerlendirerek, olay yerinden bu şekilde yavru, yaralı, hasta hayvanları Tarsus Doğa Parkı’na getiriyor."

Parktaki baykuşların, bakımları tamamlandıktan belirli bir süre sonra doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.