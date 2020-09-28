Patlayan sulama borusu tarım alanlarını sular içinde bıraktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde patlayan sulama borusu tarım alanlarını göle çevirdi. Avokado, zeytin ve narenciye cinsi ağaçlar ile yaklaşık 100 muz ağacı zarar gördü.

Gökçeler Barajı Gazipaşa Ovası Sulama Projesi kapsamında döşenen dev su borusu, Hasdere Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında patladı.

Dev su borusunun patlamasıyla yolda kocaman çukur meydana geldi. Yol kullanılamaz hale gelirken, patlayan borudan çıkan suyla araçlar sular altında kaldı, ev ve seraları su bastı. Bir çiftçinin, avokado, nar, narenciye gibi ağaçları da köklerinden söküldü.

Zarar gören çiftçilerden Bedrettin Yaman’ın yaklaşık 110 adet avokado ağacının yanı sıra bahçede bulunan zeytin ve narenciye cinsi ağaçları ile yaklaşık 100 muz ağacı da zarar gördü.

Bölgede bulunan bazı araçların da sular altında kaldığı görüldü. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü bölgede incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.