Patlayan su borusu yol ve sera camlarını parçaladı, seralar suyla doldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde su borusunun patlaması sonucunda bir sera ile içinde ekili bulunan salatalıklar ve portakal bahçesi zarar gördü. Yolun adeta ikiye ayrıldığı patlama sonrası asfalttan fırlayan parçalar seraların camlarını parçaladı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Macar Mahallesi Kömürlük mevkiinde meydana geldi. Gökçeler Barajı’nda toplanan ve çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı suyu taşıyan DSİ’ye ait su borusu büyük bir gürültü ile patladı. Çıkan suyun basıncıyla yol ikiye bölünürken, yoldan kopan asfalt parçaları hemen yanında bulunan seranın camlarını parçaladı. Patlaktan dışarı boşalan tonlarca su, seranın içinde ekili bulunan salatalıklara ve portakal bahçesine zarar verdi. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından boruya gelen su kesildi. Sabah saatlerinde patlağın yaşandığı noktaya gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.