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Patara kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulundu

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ YAKINLARINDA YER ALAN PATARA ANTİK KENTİ'NDE SÜREN KAZI ÇALIŞMALARINDA ANTİK YÜZÜK TAŞI BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ.

Patara kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulundu

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ YAKINLARINDA YER ALAN PATARA ANTİK KENTİ'NDE SÜREN KAZI ÇALIŞMALARINDA ANTİK YÜZÜK TAŞI BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:27
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Patara kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarında yer alan Patara Antik Kenti’nde süren kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’yi ‘Patara Yılı’ ilan etmesinin ardından, kentte sürdürülen kazı çalışmalarında antik döneme ait yüzük taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Patara bize birbirinden değerli buluntular vermeye devam ediyor. Sadece 1,3 cm büyüklüğündeki bu yüzük taşı, bugün tiyatro sondajından geldi... Toprağın üstünde” ifadelerine yer verdi.

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