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Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlar?

Pastırma yazı, sıcakları ne demek? Yaz bittikten sonra havaların bir süre daha sıcak gittiği dönemleri ifade eden pastırma sıcakları ne zaman oluyor? İşte pastırma yazı ile ilgili merak edilenler.

Çevre 25.10.2021, 09:04
Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlar?

Pastırma yazı genellikle sonbahar mevsimi sonuna doğru gerçekleşir. Peki, pastırma sıcakları ne demek?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanır. Pastırma sıcakları ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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