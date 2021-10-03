Pastırma yazı geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün, Doğu Karadeniz, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin yüksek iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülmesi beklenmektedir.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.