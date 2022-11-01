Parmaklı narenciye şaşkına çeviriyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Cemal Selekoğlu’nun bahçesinde bulunan parmak görünümlü narenciye görenleri şaşkına çevirdi.

Kozan’ın Çukurköprü mevkiinde bulunan Sehlikzade Hasan Efendi aile müzesi bahçesinde bulunan "Buda’nın Eli" cinsi olarak bilinen narenciye parmak görünümüyle dikkat çekiyor. Tropik bir narenciye çeşidi olan ve bölgede ilk kez görülen parmaklı limon görünümlü narenciye kabuğundaki yoğun aroma ve kokusu şifa dolu bir ürün olarak biliniyor.

İnternette limon çeşidi olarak tesadüfen görüp diktiği limonun büyük ilgi gördüğünü belirten Cemal Selekoğlu parmaklı limon olarak adlandırdıkları narenciyenin herkesin dikkatini çektiğini ve büyük şaşkınlık oluşturduğunu söyledi. Kokusunun ve kabuğundaki aroma ile limondan farklı olduğunu aktaran Selekoğlu, ”Buda’nın Eli olarak adlandırılıyor. Bir narenciye türü, limon türevi. Ama onlardan farklı bir yapısı var. Görsellerine dikkat etmişsinizdir. Hakikaten de el şeklinde. Bunun diğer limon çeşitleri gibi içi sulu meyvesi yenen kısmı yok. Fakat mide yanmasına, mide ağrılarına çok iyi gelen bir narenciye olduğunu öğrendim. Onun dışında çok güzel bir aroma, koku veren özelliği var. Meyvesi de kurutulup küçük parçalara ayrıldığında çaylara aroma katmak için, bergamot gibi kullanılıyor. Görseli çok güzel. Bunu gören herkes şaşırıyor. Benim bildiğim kadar Kozan’da da herhalde ilk defa ben bunu getirdim. Bir tropikal bir narenciye türü. Ben internet ortamında görmüştüm. Dedim tropikal yerde yetişiyorsa, Çukurova’da tropikal bir bölge denemek için 2 yıl önce ektim. Bu yıl her dalı meyve doldu. Görseli insanları şaşırtıyor. Bu nasıl bir şey diyorlar. Çok ilgi çekiyor” diye konuştu.