Parkta ortaya çıkan kirpi görenleri şaşırttı

Adana’da bir parkta ortaya çıkan kirpi görenleri şaşkına çevirdi.

Son günlerde düzensiz kentleşme nedeniyle yaşam alanlarının kısıtlı bir hale gelmesiyle bahçelerde hatta sokaklarda bile kirpilerin görülmeye başlanması dikkat çekiyor.

Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde de bir parkta kirpi gören vatandaşlar hayretler içinde kaldı. Kirpi bir süre parkta gezdikten sonra gözden kayboldu.