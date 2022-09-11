banner596

banner547

Son Dakika

Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Çevre 11.09.2022, 03:37
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 5 13
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Alanyaspor 6 8
10. Giresunspor 6 7
11. Kayserispor 5 6
12. Antalyaspor 5 6
13. Kasımpaşa 5 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Ümraniye 5 1
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Sakaryaspor 5 9
5. Keçiörengücü 5 8
6. Pendikspor 4 7
7. Tuzlaspor 5 7
8. Eyüpspor 4 7
9. Manisa Futbol Kulübü 3 6
10. Rizespor 3 5
11. Samsunspor 4 5
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 5 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 5 13
2. Real Madrid 4 12
3. Villarreal 4 10
4. Atletico Madrid 5 10
5. Real Betis 4 9
6. Osasuna 4 9
7. Athletic Bilbao 4 7
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Real Sociedad 4 7
11. Celta Vigo 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 4 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 5 0
23
hafif yağmur