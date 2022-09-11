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- Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
Çevre 11.09.2022, 04:23
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
PAPUA YENİ GİNE (İHA) Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.
Yerel saat 10 sıralarında yerin 80 kilometre altında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.
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|10
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|8. Trabzonspor
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|10
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|11. Kayserispor
|5
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|10
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|4
|10
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|10
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|9
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|5
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|5
|5
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|5
|14. Adanaspor
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|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
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|7. Liverpool
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|9. Leeds United
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|10. Fulham
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|8
|11. Newcastle
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|13. Bournemouth
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|7
|14. Wolverhampton Wanderers
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|6
|15. Crystal Palace
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|16. Everton
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|17. Aston Villa
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|18. West Ham United
|6
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
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|P
|1. Barcelona
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|13
|2. Real Madrid
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|12
|3. Villarreal
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|4. Atletico Madrid
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|10
|5. Real Betis
|4
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|6. Osasuna
|4
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|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
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|14. Almeria
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|15. Espanyol
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|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
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|18. Elche
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|1
|19. Getafe
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|1
|20. Cadiz
|5
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