Pancar tarlalarına dadanan domuzlar çiftçiyi usandırdı

Erzincan merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Hancıçiftçiliği köyünde pancar ekili tarlalara giren domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi. Geceleri nöbet tutan köylüleri, yaban domuzlarından tarlalarını korumaya çalışıyor.

Erzincan kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Hancıçiftçiliği köyünde ki arazilere dadanan yaban domuz sürüleri civardaki ekili alanlara girerek büyük çapta zarar verdi. Ektiği pancarların domuzlar tarafından nerdeyse her gün talan edildiğini ifade eden çiftçiler böyle giderse hasat zamanı ellerinde ürün kalmayacağını söylediler. Köylü vatandaşlar çareyi gece nöbet tutmakta arasa da bir sonuç elde edemediler. Geniş arazilere sahip köyde domuz sürülerine karşı çaresiz kaldıklarını ifade eden çiftçiler, böyle devam ettiği takdirde bu ürünün yetişmesinin imkânsız olduğunu dile getirdi.

Çocukluğundan bu yana çiftçilik yapan 49 yaşında ki Ayten Keleş, kimsesinin olmadığının altını çizerek domuzlarla mücadelede bir çözüm beklediğini söyledi. Keleş, “ Biz çiftçilik yapıyoruz. Domuz saldırdı pancarlarımıza. Yardım istiyoruz. Kimsem yok gelip tarlamı bekleyecek. Köylü bekliyor ama ne kadar bekleyecek? Pancarı zaten domuz mahvetti. Ben işçilerin parasını neyle karşılayacağım peki? Ben yarın fabrikaya borçlu olsam ben neyle ödeyeceğim? Benim kimsem de yok ki tarlanın başında oturup pancarı bekleyeyim” dedi.

Hancıçiftliği köyü Muhtarı Resul Çetin ise resmi kurumlar ile gerekli yazışmaların yapıldığını ancak olumlu sonuç alamadıklarını ifade ederek,“ Düz ovayı domuz sarmış. Ben Hancıçiftlik köyü muhtarı olarak, ilgili resmi dairelere dilekçemi verdim. Hiçbir sonuç alamadım. Düz ovada domuz avı olmaz diye bana yazı geldi. Vatandaş gitsin tarlasını beklesin. Vatandaş tarlasını ne kadar bekleyecek? Gece saat 12’de 1’de çıkıyor domuz, hiçbir iz yok. Herkeste silah yok. Vatandaş domuzu görmediği zaman saldırıp yaralayacak. Zarar çok. Şuan da bu muhitte yüzde 50 yüzde 60’ın üzerinde zarar var. Geçen köye girmişti. Çiftliğin oraya gelmişti. Köyü domuz sarmış. Nöbet tutuyorum ben. 3 aydır evime gitmiyorum. 1 ay önce ekinlere zarar veriyordu. Şimdi pancar kök salınca ekini bıraktı pancara saldırmaya başladı. Buna bir el atsınlar yetkililerimiz. Köylü çok mağdur durumda. Vatandaş şimdi tarlayla mı uğraşsın, gelip tarlanın başını mı beklesin?” diye konuştu.

75 yaşında çiftçilik ile uğraşmaya devam eden Abdülaziz Üzal, yaşı gereği domuzlarla mücadele etmekte zorlandıklarını söyleyerek, “Gerekeni biz muhtara söyledik. Muhtar da diyor ki ‘ben gerekli bütün mercilere dilekçe verdim. Hiçbir dilekçe için cevap alamadım.’ Olumlu cevap alamamış. Ben şimdi 75 yaşından sonra gelip burada bekleyemem. Silah kullanmasını bilmem. Geleyim de domuz beni mi parçalasın? En aşağı 2 dönüm yemiştir” ifadelerini kullandı.

Pancar tarlasının son durumunu göstererek tarlasına domuzların verdiği zararı gözler önüne seren İmam Kızıltuğ ise son zamanlarda çoğalan domuz sürülerinin köy civarındaki ekili alanlara zarar vermeye başladığını ve çiftçilerin bu domuz sürülerine karşı çaresiz kaldıklarını ifade etti. Kızıltuğ, bu şekilde devam ederse hasat zamanı tarlada ürün olmayacağını belirterek,“ Varımız yoğumuz Pancar. Tek gelirimiz orası. Son zamanlarda domuz için nöbet bekliyoruz yine de fayda etmiyor. Günlük 1 dönüm, 2 dönüm vuruyor. İşimiz gücümüz var. Her gün her gün bunu bekleyemeyiz. Adamı olan var olmayan var. Domuzun dokunulmazlığı var. Diyor ki ‘domuzu vuramazsın’ peki biz çiftçiyi ne yapacağız? 11’nci aya kadar her gün böyle girdiği zaman tarla boşalacak. Günlük giriyor. Bir gün müsamaha göstereyim yok her gün giriyor” dedi.