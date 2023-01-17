Son Dakika
Palandöken’in zirvesi sisle kaplandı
Erzurum’da sabahın erken saatlerinde Palandöken zirvesi sisle kaplanırken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Çevre 17.01.2023, 10:07
Erzurum’da sabahın erken saatlerinde Palandöken zirvesi sisle kaplanırken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Erzurum’da soğuk hava etkili olmaya devam ederken, Palandöken’in zirvesi sisle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde sisle çevrilen Palandöken’de görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Etrafı gri renge bürüyen sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.