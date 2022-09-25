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Palandöken’in beyaza bürünen zirvesi dron ile görüntülendi
Erzurum’da kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Palandöken Kayak Merkezi’nin zirvesi dron ile görüntülendi.
Çevre 25.09.2022, 17:12
Erzurum’da kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Palandöken Kayak Merkezi’nin zirvesi dron ile görüntülendi.
Hava sıcaklığının aniden düştüğü Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi dron ile görüntülendi. Kar yağışı sonrası zirve beyaza bürünürken, vatandaşlar kışın erken başlayacağını dile getirdiler.