Palandöken’de sezon uzadı, turistler ilkbaharda kayağın tadını çıkarttı

Erzurum’da 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı Palandöken Kayak Merkezindeki pistlere ilaç gibi geldi. Nevruz tatilinde kayak ve kızak yapmak isteyen İranlı ziyaretçilerin ise Palandöken’e akın etmesi bekleniyor.

Bahar mevsiminin yaklaşması birlikte Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde kar seviyesi düşmüştü. 1 hafta boyunca devam eden kar yağışı sonrası pistlerde kar seviyesi yeniden yükseldi. Sezonun sonuna yaklaşılırken kayak ve kızak yapmak isteyenlerin tercihi yine Palandöken oldu.

Nevruz tatilini Palandöken’de geçirmek isteyen İranlı turistler ise rezervasyonlarını yaptırdı. Nevruz’un başladığı bugünden itibaren hafta sonuna kadar Palandöken’e İranlı turist akını beklenirken hafta sonu rezervasyonları ilkbaharda yüzde 80’leri gördü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otel Genel Müdürü Ömer Akça, son yılların en uzun kayak sezonunu geçirdiklerini ifade ederek, “Özellikle yağan kar ile birlikte Palandöken’de pistlerde 1.5 metreye yakın kar var. İşletmeciler ve misafirler olarak mutluyuz. Yoğun biçimde kayak sezonumuz devam ediyor. Normalde sezon Aralık ayında başlar Mart ayında biterdi. Türkiye’nin her yıl en uzun kayak sezonunu geçirirdik. Bu yıl ise son yağan karla beraber Nisan ayının 15’ine kadar sezon devam edecek gibi duruyor. Özellikle Nevruz ile birlikte Tebriz’den gelen turistler fazlasıyla Palandöken’i dolduruyor. Yerli turistlerimiz ise finali yapmak adına hafta sonu ve gelecek ay Palandöken’i dolduracağını biliyoruz. Şuan hafta içi rezervasyonlarımız yüzde 50’lerde hafta sonu ise yüzde 80’lerde. Kar kalitesi iyi durumda. Havaların ısınmasıyla birlikte doğal pistlerde kayağın keyfini misafirlerimiz çıkartacaklar” dedi.

Öte yandan son günlerde yağan kar ile birlikte Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 200 santimetreye ulaştı.