Palandöken’de kayak yoğunluğu devam ediyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezinde kayak yoğunluğu devam ediyor. Vatandaşlar, izin ve tatil günlerinde Palandöken’de kayak yaparak stres atıyor.

Türkiye kayak sezonunu en erken açan Palandöken Kayak Merkezinde kayakseverler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yoğun iş stresini tatil günlerinde Palandöken’de kayak yaparak atan vatandaşlar, sezonu eğlenerek geçiriyor. Diğer illere göre Erzurum’un daha soğuk olmasının kayak pistlerine faydası olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, kayak yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.