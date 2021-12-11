Palandöken’de kayak ve snowboard keyfi

Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu kayak ve snowboard keyfi yaşandı.

Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, kayak severler, güneşli havada kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkardılar.

Bu hafta sonu itibariyle Palandöken’de tamamen kayak sezonunun başladığını ifade eden Palandöken’de bulunan bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, “Rezervasyonlarda geliyor, ilk misafirlerimiz geldi. Misafirlerimizin tamamına yakını yerli, yabancı misafirlerimiz yılbaşı periyodunda gelecek. Şuan ki rezervasyonlar beklentimizin üzerinde. Palandöken hariç Türkiye’de bir yerde kayak merkezinde kar tatili başlamadı. Palandöken’de başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Palandöken pistlerinde sıkıştırılmış yaklaşık 50 santimetre kar var. Bu durum misafirlerimizin düzenli ve güvenli bir şekilde kayak yapmalarını sağlıyor. Geçmişte yapılan uluslararası yarışmalardan dolayı güvenlik burada en ön plana alındı. Pandemi ile ilgili sosyal mesafe kuralları aynı şekilde devam ediyor. 12 saatlik kayakla misafirlerimize güzel anlar yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

(ŞG-ÖB)