Palandöken’de kar ve tipi etkili oldu

Erzurum’da iftar saatinden sonra etkili olan kar yağışı ve tipi Palandöken’de sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum’da gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar iftar saatinden sonra kar yağışı şeklinde etkili oldu. Palandöken Kayak Merkezinde tipi ve fırtına sürücülere zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin düştüğü Palandöken’de araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Mart ayının sonunda kar ve tipi karşısında şaşırdıklarını dile getiren vatandaşlar iftar için geldikleri kayak merkezinden dönerken oldukça zorlandı.