Palandöken’de görkemli sezon açılışı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’de sezonu açılışı, meşaleler ve konserler eşliğinde yapıldı.

Türkiye’nin bin 890 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum’da kayak sezonu açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 tarafından düzenlenen açılış organizasyonunda izleyenlere havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak gösterisi, ışıklı flyboard gösterisi, ledli kayak gösterisi ve snowtruck gösterileriyle unutulmaz anlar yaşatıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına aldırış etmeyen davetliler, sporcuların pistten inerek gerçekleştirdiği gösteriyi beğeniyle izledi. Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli, alkışlarla gösteri yapan sporcuları destekledi.

Ayrıca Afrikalı Ali olarak bilinen Ali Şentürk’ün sunuculuğunu yaptığı programda Mustafa Ceceli konser verirken Anadolu Ateşi ise dans gösterisiyle izleyenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Açılışta konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, iyi bir sezon beklediklerini ifade ederek, “Bugün Palandöken’de resmi açılışımızı yaptık. Aslında 10 gündür kayak yapılıyor. Bu yıl aşıların da etkisiyle çok iyi sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Dünyada havalimanından inip 10 dakika sonra kayak yapılabilen başka bir yer yok. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.