Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır

Avrupa’nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. 8 Aralık’ta başlayacak kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler şimdiden otellerde yer ayırtmaya başladı.

Palandöken Kayak Merkezi, farklı ülke ve Türkiye’nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Palandöken Kayak Merkezi 8 Aralık’ta resmi açılışını gerçekleştirecek. Kayak merkezinde ki otellerde tadilatlar tamamlanırken, tatilcilerin kış aylarında vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Erzurum’da güzel bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de, uygun fiyata güzel bir tatil geçirmek için erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaya başladı. Bu yıl erken rezervasyonlar da belirgin bir artış olması da turizmcileri mutlu ediyor.

“8 Aralık’ta resmi açılışımız var”

Palandöken’de kayak hazırlıklarının son hızla devam ettiğini ifade eden otel Genel Müdürü Ömer Akça, “Pistlerin tamir ve bakımlarını yaptık, suni karlamanın aynı şekilde genel bakımlarını yaptık. Bütün oteller, tamir bakım boya badana işlerini bitirdiler. Şimdi personel eğitimleri var, personel tedarikini tamamladık. Palandöken olarak kayağa hazırız. Her yıl olduğu gibi 8 Aralık‘ta inşallah Türkiye’de ilk defa kayak sezonunu biz burada açacağız. Doğal karın yağması ile beraber şu ana kadar birkaç sefer yağdı ama o kalktı artık bundan sonraki yağacak kar Erzurum Palandöken’de kalkmaz. Bununla beraber biz artık suni karlama, pistin alt yapısını oluşturma pozisyonundayız. Onları yaptıktan sonra inşallah Aralık’ın 8’inde açacağız” dedi.

Akça, “Bu yıl erken rezervasyonlar özellikle belirgin bir şekilde artış var. Buda biz turizmcileri mutlu ediyor. Bununla beraber yabancı olarak özellikle Rusya’dan, Ukrayna’dan bir takım talepler gelmeye de başladı, bu noktada iyiyiz. Rezervasyon taleplerinin büyük bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara’dan geliyor. Bu yıl değişik aktiviteler var, özellikle yılbaşı eğlenceleri, sömestrdeki eğlenceler, hafta sonu eğlenceleri var. Her yıl olduğu gibi yine dolu dolu bir şekilde kayak misafirlerimizi sabah saat 8’den akşam 20’ye kadar 12 saat kesintisiz kayak imkanı var, akşamda ilerleyen saatlerde eğlendirerek güzel bir sezon geçeceğimizi umut ediyoruz. Palandöken olarak biz her şeyimizle kayak tatiline hazırız” şeklinde konuştu.